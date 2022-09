Ilary Blasi, Chanel Totti e il video in casa: "Cosa guardi?"

09 settembre 2022 a

I tre figli di Ilary Blasi e Francesco Totti non staranno passando un momento facile. Non lo è mai quando i genitori si separano, a maggior ragione se si considera l’enorme esposizione mediatica che c’è su questo divorzio. In attesa che si arrivi alla definizione di un accordo sulla separazione, la figlia Chanel si comporta come una normale 15enne, aggiornando il proprio profilo di TikTok.

Nonostante la giovane età, la ragazzina sembra già avere un bel caratterino, a giudicare da una risposta che ha rifilato a un follower che si era concentrato soprattutto sulla mega villa in cui vive anziché su di lei. Su TikTok Chanel è abbastanza attiva: condivide video da sola o con i fratelli e le amiche, seguendo anche alcuni dei trend del momento. L’ultimo contenuto pubblicato la ritrae con indosso una maglietta di Fendi: alle sue spalle è impossibile non notare il lusso che caratterizza la sua abitazione, in questo caso il salotto.

“Due soldi la casa”, ha infatti commentato un utente, che si è visto rispondere direttamente da Chanel: “Devi guardare me non la casa”. Una replica che ha raccolto consensi ma che potrebbe nascondere anche altro: normale cercare attenzioni alla sua età, ma che ci si anche il rifiuto al costante riferimento alla ricchezza della sua famiglia dietro quella risposta?