Principe Harry umiliato ancora dai reali: "Lo ha scoperto da internet"

Potrebbe essere solo un semplice rumor, ma se tutto fosse vero allora sarebbe una bomba. Eclatante. Il principe Harry, secondo i tabloid inglesi, avrebbe appreso della morte di sua nonna (la Regina Elisabetta II) dal web. E cala subito il gelo. Solo pochi giorni fa l'ultimo saluto alla sovrana più longeva di sempre con l'arrivo di Harry dall'America, senza titoli nobiliari, senza grande uniforme come suo fratello William. Ma ricapitoliamo: quando si è diffusa la notizia di un peggioramento delle condizioni di salute della Regina, che si trovava nel suo amato castello in Scozia, sono corsi tutti i familiari.

Harry sarebbe giunto in auto e, sempre secondo rumors, avrebbe appreso della morte di sua nonna da internet. Ne parla anche Page Six, rivista ben informata sui fatti della famiglia Reale. Non ci sono conferme al momento, neppure sentite. Intanto, si continua a parlare del gelo tra i due fratelli, figli di Re Carlo III che si è commosso durante il funerale di Stato della Regina.

Non si sa neppure se William ed Harry abbiano avuto modo di parlare confrontandosi dopo la commemorazione privata, che si è svolta successivamente al funerale di Stato - seguito da 4 miliardi di persone in tv, due mila presenti nell'Abbazia di Westminster e 500 capi di Stato.