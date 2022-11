Re Carlo, sovrano in ginocchio? "Ecco chi comanda davvero"

05 novembre 2022 a

Un sovrano che... non comanda. Questo sarebbe il destino di Re Carlo III, poiché a Palazzo a decidere sarebbe lei, la moglie, ovvero Camilla Parker Bowles. Questo è quanto sostiene il rotocalco oggi, che fa sapere come QC - questo il nome in codice di Camilla -, nuova regina consorte, sarebbe la parte forte della coppia e della Corona. Tanto che per convincere il sovrano a prendere decisioni, i cortigiani andrebbero da lei, poiché Camilla sarebbe l'unica persona che tratta alla pari Carlo.

Oggi Camilla ha 75 anni e nel ruolo di regina ci è entrata in modo deciso, convincente, questo grazie anche alla "girl gang", ossia un piccolo drappello di donne che le stanno accanto da anni e che la aiutano a gestire vita pubblica e privata.

"Sophie Densham, la sua segretaria privata, è con lei da più di dieci anni, è diventata quasi una seconda figlia e ha studiato alla scuola di Amanda MacManus, storico braccio destro, rimasta al fianco di Sua Maestà per 25 anni", spiega sempre Oggi.

E non solo. Il rotocalco dà conto di una curiosità che però la dice lunga sull'impatto di Camilla Parker Bowles sulla famiglia reale: come suo primo atto, infatti, ha abolito le lady-in-waiting, dame di compagnia che erano molto amate dalla Regina Elisabetta II. Si trattava di aristocratiche che, nei fatti, immolavano (senza stipendio) la loro vita alla sovrana. Ma Camilla, questo tipo di supporto, proprio non lo vuole: ama la privacy e, all'occorrenza, anche la solitudine.