Ilary Blasi, una scelta drastica: ecco il suo volto oggi

07 novembre 2022 a

Ilary Blasi cambia look, o quasi. La conduttrice di Canale 5, dopo la separazione da Francesco Totti, si mette gli occhiali da vista. L'accessorio era già stato notato addosso alla showgirl il giorno in cui incontrò l'ex nell'aula di tribunale. Oggi però lo indossa di fronte allo specchio. A testimoniarlo una foto pubblicata su Instagram e che la vede in posa, con tanto di montatura griffata.

Eppure quello degli occhiali non è l'unico dettaglio notato dai fan. La conduttrice ha mostrato la mano sinistra, mostrando a tutti il nuovo look delle unghie e svelando anche il nuovo anello che ha preso il posto della fede sull'anulare, dove invece ha tatuato un cuore.

A non vedersi le borse al centro della querelle con l'ex capitano della Roma. Stando ai bene informati, le borse della Blasi sarebbero state ritrovate nella spa della villa all'Eur. Sarebbero state chiuse lì dentro per ripicca da Totti. A sua volta però la showgirl avrebbe fatto sparire i Rolex dell'ex calciatore. A differenza delle borse questi ultimi risultano ancora "scomparsi". Su questo - e su tanto altro - verterà il prossimo appuntamento per la causa matrimoniale, quello di venerdì 11 novembre. Borse a parte, si sospetta che tra gli ex coniugi voleranno nuovamente stracci.