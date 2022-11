Flavio Briatore, rivelazioni scottanti: "Cos'è successo quel weekend"

30 novembre 2022 a

Il gossip, suo malgrado, continua ad inseguire Flavio Briatore. E ora a tirare in ballo mister Billionaire ci pensa Chi, il rotocalco, che accosta il nome del manager, ancora una volta, a quello di Sofia Giaele De Donà, influencer e una delle protagoniste più discusse e chiacchierate di questa edizione del Gf Vip. La De Donà ha fatto molto parlare per le rivelazioni sul suo modo di vivere il matrimonio con Bradford Beck, il marito: entrambi si sentono infatti liberi dai vincoli delle coppie tradizionali.

E che c'entra Briatore? Presto detto, tempo fa erano state pubblicate fotografie che lo ritraevano proprio insieme alla De Donà in un locale in Sardegna. Il manager piemontese aveva però smentito le voci sul flirt, affermando di non ricordarsi neppure di Giale. Eppure... ecco che Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nella rubrica "Chicche di gossip", racconti un'altra versione.

"Altro che un solo weekend in Costa Smeralda e un incontro casuale a Monte Carlo. Tra Briatore e Giaele c’è stato un altro weekend di incontri a Forte dei Marmi dove hanno alloggiato, in camere separate, al Grand Hotel Imperiale. I due sono stati avvistati anche al Twiga. E poi... è calata la notte", si legge nella maliziosissima rubrica. E anche in questo caso si attandono conferme o più probabili smentite. Per certo, nel frattempo, la De Donà sta facendo parlare di sé anche per una seconda, clamorosa, rivelazione: ha infatti raccontato di una non meglio precisata liaison con Taylor Mega. Non è entrata nel dettaglio ma insomma, ha sganciato la bomba.