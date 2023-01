Elisabetta Gregoraci, la foto sexy scatena la vergogna: "Mai fatto"

09 gennaio 2023 a

Gli hater ancora all'attacco di Elisabetta Gregoraci. Bastano alcune foto in bikini pubblicate su Instagram dalla splendida showgirl calabrese per attirare insulti e accuse grondanti, è il caso di dirlo, invidia velenosa e indigeribile. L'ex moglie di Flavio Briatore ha trascorso le vacanze di Capodanno a Dubai, dopo il viaggio in famiglia con il figlio Nathan Falco e lo stesso ex marito a Malindi, in Kenya (sorta di seconda casa di Briatore). Una location esclusiva, extra-lusso, certamente non per tutti.





L'ex conduttrice di Made in Sud, quotidianamente, pubblica "istantanee" della sua vacanza, tra piscine, foto in costume, cene in ristoranti top e serate glamour. A quel punto, però, come spesso purtroppo capita in Rete si scatena la rabbia e la frustrazione di molti commentatori. Uno in particolare scrive in calce a una foto della Gregoraci: "Ma torna a lavorare. Ah già tu non hai mai lavorato".

Questa volta, però, Elisabetta decide di non tacere ed esporre (giustamente) al pubblico ludibrio l'odiatore seriale: "Zio lavoro da quando ho 17 anni, ti è sfuggito qualcosa. Comunque anche per questo 2023 ti consiglio il Gaviscon due volte al giorno per almeno un mese… funziona". E tanti saluti: chissà che dal prossimo post, qualcuno preferisca placare l'acidità di stomaco senza vomitare insulti e insinuazioni gratuite sul prossimo, solo perché è un vip.