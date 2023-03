Belen, tam tam impazzito: "Il tagliando della macchina", cosa c'è dietro

23 marzo 2023 a

Belen Rodriguez è incinta del terzo figlio? Le voci sulla presunta gravidanza della showgirl argentina si fanno sempre più insistenti, anche se la diretta interessata non si è espressa a riguardo. A scatenare il gossip sarebbe stata una mossa social di Belen. Quest'ultima avrebbe messo un like sospetto a un commento che faceva riferimento a un possibile terzo figlio in arrivo.

Sotto a un suo recente post, uno dei suoi fan le ha scritto: “Aspetti un terzo bimbo?”. Lei non ha risposto ma ha messo un mi piace di cui un altro utente si è subito accorto. Ovviamente si tratta solo di supposizioni per il momento. I sospetti dei fan, comunque, non partirebbero dal nulla. Al di là del like, infatti, c’è almeno un altro motivo per cui sono in tanti ad aver pensato ad una gravidanza.

Giorni fa la Rodriguez si è dovuta assentare dalla conduzione de Le Iene, lasciando il posto a Claudio Santamaria. Il suo sostituto si è limitato a specificare che Belen non si era sentita molto bene e si era dovuta assentare, senza però aggiungere altro. Quando poi è rientrata in studio, Belen è rimasta sul vago. La presentatrice ha detto ironicamente che “doveva fare il tagliando alla macchina”.