Laura Freddi, intervista inopportuna: "Bonolis? Con me...". La Bruganelli la fulmina

Amori e disaccordi, con Paolo Bonolis finito in mezzo a due bionde stupende: Sonia Bruganelli e Laura Freddi. Le due donne non se le sono mandate a dire, dopo che la seconda si è lasciata andare ad una dichiarazione inopportuna nel corso di un’intervista. In particolare, riferendosi alla sua lovestory con il conduttore romano: “Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito – ha dichiarato Lauria Freddi - visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo”.

Stizzita, la Bruganelli ha condiviso sul suo profilo Instagram questo passaggio tratto dalla pagina Donna Glamour e ha replicato: “Beh, l’apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio sconosciuto prima”. La replica di Sonia suona come una precisazione pungente, quasi come se volesse smentire Laura Freddi, la cui intenzione era quella di allontanare le malelingue sul suo conto.

Una punzecchiatura che ha sorpreso tutti, anche perché sia la Bruganelli che la Freddi hanno sempre confermato di essere in buoni rapporti, nonostante Bonolis abbia avuto una relazione con la seconda negli anni ’90 e poi si sia sposato, in seconde nozze, con Sonia, che è anche produttrice di Ciao Darwin. In passato, comunque, tensioni tra le due ci sono state, mitigate poi dal tempo e dalla vita. La stessa Bruganelli non ha mai negato l’iniziale antipatia nei confronti della “rivale” in amore. Dopo averla conosciuta, però, ha avuto modo di riaversi delle sue idee e capire che, in realtà, tra loro poteva nascere un rapporto anche di amicizia, basato sulla reciproca stima. E invece, oggi, volano stracci.