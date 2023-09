Belen Rodriguez, la foto e la pesante conferma: dopo De Martino ridotta così

17 settembre 2023 a

I dolori sentimentali hanno lasciato il segno su Belen Rodriguez. Per la showgirl argentina un'altra estate turbolenta, con l'ennesima separazione da Stefano De Martino. La terza, a conferma del rapporto burrascoso con il presentatore Rai ed ex ballerino di Amici, padre di Santiago.

Sui social, nelle foto che Belen ha continuato a pubblicare anche nei momenti più delicati, molti hanno sottolineato la sua magrezza. Nota per le curve esplosive la morbida sensualità, la 38enne nata a Buenos Aires ma ormai italiana d'adozione era apparsa decisamente più smunta, meno rigogliosa.

Niente a che vedere con la "dieta miracolosa" di Flavio Briatore, il digiuno intermittente che ha donato al patron del Billionaire una nuova silhouette. Nel caso di Belen, la perdita di chili è legata, purtroppo, alle sofferenze d'amore.

Da quando è cominciata la nuova crisi con De Martino, Belen ha ammesso di aver perso ben 7 chili. "Sì, purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati - ha ammesso l'ex conduttrice di Le Iene e Tu si que vales, rispondendo alle domande dei fan su Instagram -. Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza". Possibile che qualche effetto negativo lo abbia provocato anche la separazione, ormai quasi ufficiale, da Mediaset. Le ultime indiscrezioni a livello professionale parlano di una offerta per Belen niente meno che dalla Rai, dove ritroverebbe proprio l'ex De Martino. Corridoi e studi separati, please.