Lilli Pugliese, "con Simone è finita: a chiedeva le foto dei piedi"

Le vicende personali di Lilli Pugliese e Simone Florian, ex protagonisti di Uomini e donne, diventano oggetto di una scabrosa denuncia sui social. La loro relazione, iniziata lo scorso ottobre dopo qualche mese di conoscenza sul set del seguitissimo dating show di Canale 5, davanti a Maria De Filippi e ai suoi agguerriti commentatori, pare essere già giunta al capolinea.

Per chi non ha seguito le loro vicende, urge preve recap: Lilli era arrivata in trasmissione per corteggiare il tronista Luca Salatino, mentre l'interesse di Simone era tutto per Jessica Antonini. Poi però l'incrocio di sguardi galeotto ha portato i due a frequentarsi lontano dalle telecamere.

Un amore un po' litigarello, il loro, con le prime turbolenze registrate dal gossip già lo scorso febbraio. Una rottura repentina e l'inatteso riavvicinamento, all'inizio dell'estate. Riappacificazione durata poco, però.





Come rivelato sui social da Deianira Marzano, una delle massime web-esperte di gossip rosa relativo a divetti e divette di U&D (e reality in generale), "Lilli Pugliese ha lasciato Simone Florian cancellando tutte le foto che aveva con lui perché lui scriveva ad una ragazza che lo ha riferito alla fidanzata. Cioè a lei, e lei ha confermato che aveva scoperto che lui chiedeva foto dei piedi anche ad altre".

Una passionaccia indicibile, quella del ragazzo, che ha mandato evidentemente su tutte le furie la Pugliese.