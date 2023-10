Amici, coming out: l'ex "fidanzato" che rivela di essere gay

Roberto Tortora 03 ottobre 2023 a

a

a

Francesco Mariottini, uno dei ballerini più amati della storia di Amici, è sempre stato al centro del gossip. Quando partecipò al programma, nel 2007, edizione poi vinta da Marco Carta, fece parlare di sé non solo per le sue doti di danzatore, ma anche per la love story con la sua collega Alessandra Tognoloni, con la quale ha poi addirittura convissuto per un anno e mezzo. Le voci sulla sua presunta omosessualità, però, si insinuavano da tempo e c’era chi alludeva anche ad un presunto flirt con lo stesso Carta.

A distanza di anni, Mariottini ha fatto coming out, confermando tutti i rumors e lo ha fatto con un post su Facebook in cui ha ufficialmente presentato il suo compagno, il fotografo Chris Philippo, con cui sta insieme da ben 6 anni.

Questo il romantico messaggio del ballerino in occasione del suo compleanno, con tanto di sequenza di immagini a corredo: “Alla persona che è stata al mio fianco negli ultimi 6 anni. Alle avventure e alle esperienze di vita che abbiamo condiviso. Al miglior fotografo che abbia mai incontrato nella mia vita, in grado con la sua macchina fotografica di catturare anime invece che persone. All’amico, all’amante, al fratello e all’anima che giorno per giorno rende la mia vita migliore. Buon compleanno alla mia persona speciale. Brindiamo ad altri mille anni percorrendo il cammino insieme”.

"Diverso". Orietta Berti rischia grosso: la parola che farà infuriare la sinistra

Mariottini ha poi risposto ad uno dei tantissimi commenti che subito sono arrivati sul post per chiarire le voci degli anni passati: “Hanno scritto articoli falsi negli anni, travisando voci pur di fare gossip”. Ora Francesco Mariottini può godersi il suo amore alla luce del sole e gridarlo ai quattro venti.