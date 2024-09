Kate Middleton "registrata sotto falso nome": indiscrezioni clamorose da Londra

30 settembre 2024 a

Il principe William e Kate Middleton, sempre al centro dell'attenzione mediatica, hanno visto crescere l'interesse attorno a loro negli ultimi tempi, soprattutto a causa della malattia che ha colpito la principessa del Galles. Nonostante il loro status di futuri sovrani d'Inghilterra, i due - si apprende - sembrano avere alcuni trucchi per muoversi con discrezione durante i loro spostamenti, viaggi o soggiorni in hotel. Diverse fonti vicine alla coppia hanno rivelato i nomi che usano per evitare di essere immediatamente riconosciuti.

Il biografo ed esperto di vicende reali Robert Jobson ha da poco pubblicato la biografia Catherine, la principessa del Galles, nella quale svela che William e Kate sono soliti utilizzare pseudonimi per passare inosservati. "A volte, ad esempio, si registravano negli alberghi usando i nomi Mr e Mrs Smith, cosa che senza dubbio non ingannava nessuno", ha spiegato Jobson.

Jobson ha inoltre rivelato che William, in varie occasioni, si presentava con il nome "Steve" quando soggiornava in hotel. Anche l'esperto reale Andrew Morton, autore della biografia della coppia intitolata William e Catherine, ha raccontato un episodio avvenuto durante una vacanza romantica alle Seychelles, nel corso della quale i due si registrarono come "Martin e Rose Middleton". Si sussurra, inoltre, che le loro guardie del corpo si riferiscano a loro con i nomi in codice "Danny Collins e Daphne Clark".

Recentemente, Kate Middleton ha condiviso un toccante video su Instagram, in cui ha annunciato di aver terminato il ciclo di chemioterapia. Tuttavia, ha sottolineato come la salute e il benessere della sua famiglia restino la sua priorità assoluta. Nonostante ciò, sembra che la principessa abbia già ripreso i suoi numerosi impegni ufficiali, compresa la preparazione per le festività natalizie. Un raggio di luce, una speanza per la famiglia reale, i cui ultimi anni - tra la malattia di Kate, la morte di Elisabetta e le bizze di Haarry e Meghan - sono stati difficilissimi.