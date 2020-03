Coronavirus, Gallera: "I numeri dei contagi tutti in forte crescita". Escalation a Milano, il paziente 1 sarà dimesso

21 marzo 2020 a

"Tutti in forte crescita". Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare, snocciola i dati giornalieri sul coronavirus in Lombardia e le notizie non sono buone. A Bergamo i positivi sono oggi 5.869, a Brescia 5.028, a Como 452, a Cremona 2.733, a Lecco 818, a Lodi 1.693. "Come dimostra il fatto che l'unica provincia in controtendenza è quella di Lodi - ha aggiunto Gallera - la strada del forte controllo è la via maestra. Da lunedì in poi dovremmo notare una riduzione dei contagi, dobbiamo continuare a essere estremamente diligenti e determinati nel nostro proposito". "Ma è a Milano l'incremento maggiore - ha sottolineato l'assessore -, con 868 casi positivi più di ieri che portano il totale a 4.672". A Milano città i positivi sono 1.829, 279 in più nelle ultime 24 ore, "un incremento leggermente inferiore a quello di ieri".

"Colpa delle follie di quel weekend": Gallera individua la data, come spiega la crescita di morti e contagi

C'è spazio però per una buona notizia: sarà dimesso entro lunedì Mattia, il paziente 1 di Castiglione d'Adda ricoverato a Codogno e poi trasferito al San Matteo di Pavia. Il suo calvario è finito dopo un mese esatto, quello dell'Italia no.