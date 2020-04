Coronavirus, come riapriranno bar e ristoranti? Dehors e distanze, ecco le linee guida

14 aprile 2020 a

Bar e ristoranti sono pronti a ripartire mettendo al centro la sicurezza grazie alla formazione del personale e all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti e prodotti igienizzanti) su banconi, tavoli e bagni, alla sanificazione degli ambienti. Lo scrive il Fatto quotidiano che fa il punto della situaziuone dopo che oggi riapriranno librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bimbi non però in tutte le regioni. Il quotidiano fa una sorta di vademecum sulle altre attività che si stanno organizzanxo pder riaprire. Vanno razionalizzati i flussi della clientela attraverso sistemi di prenotazione online, con un’attenta gestione dei menu e tovaglie e tovaglioli igienizzati. Ma per esempio non accadrà come succede in Corea del sud che i tavoli dove i commensali sono separati dal plexiglass.

Ma ci sarà il distanziamento dei tavoli sulla base di un coefficiente che tenga conto della relazione tra copertie superficie. E, nel caso del bar, tra lunghezza del bancone e clienti serviti. Una misura che va gestita sulla base del buonsenso: marito e moglie vanno distanziati al ristorante? Vanno anche dematerializzati i pagamenti e facilitato l’uso dei d ehors (gli spazi all’aperto) per compensare la perdita dei coperti all’interno.

