Gratta e Vinci, botto da 2 milioni? Tragedia in tribunale, non incassa niente: il dramma di un uomo a Napoli

Dalla gioia sfrenata al dramma. Tutta colpa di un Gratta e Vinci. In questo caso, una giocata effettuata online, direttamente dal proprio smartphone, così come oggi è possibile fare attraverso delle app. Una giocata che è valsa al protagonista della vicenda la bellezza di oltre 2 milioni di euro. Per la precisione, 2.005.020,00 milioni di euro. Peccato che quei soldi, però, non li abbia potuti riscuotere.

Infatti il Tribunale di Napoli si è espresso in modo chiaro su questa vicenda, mettendo in luce come sia impossibile vincere più di 2 milioni di euro. Insomma, la piattaforma online è stata ritenuta fittizia. L'uomo, da par suo, aveva anche un video in cui mostrava tutte le fasi della giocata, ma non è valso a nulla. Alcuni elementi del filmato - quali caratteri definiti poco chiari, interfacce apparentemente diverse dal solito e l'importo stesso della vincita - non hanno infatti convinto il tribunale.

Insomma, troppe cose non tornano. Non è chiaro a quale piattaforma si sia affidato l'uomo e così, la vincita, non gli è stata riconosciuta. Nella sentenza si legge: "Dal video depositato, al momento della vincita, viene difatti elaborata dal sistema la scritta, THIS VOLTA non hai vinto . Da questi due elementi appare evidente che verosimilmente sul telefono cellulare del l’attore sia stato installato un software che altera il gioco e che, in ogni caso, le giocate non siano state ritualmente effettuate". Ecco come sprofondare dalla gioia assoluta al dramma, il tutto nel giro di pochi secondi.

