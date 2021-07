Meteo estremo, troppo caldo in Sicilia: vaccino, le temperature che portano allo stop della campagna

Antonio Castro 31 luglio 2021 a

a

a

È tra le regioni italiane, insieme alla Sardegna, a più alto rischio di passare a breve in fascia di rischio (gialla se non arancione, come temono Ecdc), entro i primi giorni di agosto, eppure la Sicilia chiude in centri vaccinali causa "caldo". Paradossi di una regione. La Sicilia è al 54,1% la Sardegna al 56,2% di vaccinati over 12 rispetto alla popolazione.

Mentre la media nazionale viaggia rapidamente sopra è al 58,4%. In contemporanea con la temuta ondata di calore la Protezione civile siciliana ha invitato le Asl «dei territori dove sono previsti livelli di allerta "rossa" o "arancione", con livelli di ondate di calore da 2 a 3 (massimo), fino al 6 agosto» a «ridurre gli orari in modo significativo degli hub vaccinali». In sostanza le «Asp e i Commissari Straordinari locali» dovranno valutare «di sospendere nelle ore più calde della giornata (dalle ore 11/12 alle ore 19/20) le operazioni negli hub vaccinali».

Perché in Italia la vera dittatura è delle minoranze, ecco cosa ci insegna il caos sul Green Pass

Almeno in palestre, mercati, palazzetti senza possibilità di refrigerazione. A Palermo il centro vaccino più grande della Fiera del Mediterraneo, è chiuso già da ieri «tra le 11 e le 20, fino a nuova comunicazione. In questa fascia oraria non sarà possibile recarsi all'hub provinciale di Palermo per sottoporsi a tampone drive-in, vaccinazione o chiedere il rilascio del Green pass». A lanciare l'allarme è il dirigente generale dell'assessorato regionale alla Sanità, Mario La Rocca: «Il trend in Sicilia evidentemente è in elevata crescita». Stando al bollettino regionale ieri i nuovi contagi sono stati 724 (9.995 positivi) e gli ingressi in terapia intensiva sono 3 (30 posti).

La Sardegna può vantare l'indice Rt più alto d'Italia (2.44), davanti a quello della Provincia autonoma di Trento (2.27) e della Liguria (2.12). La Sardegna, assieme al Lazio, al Veneto e alla Sicilia e tra le regioni con rischio moderato ma ad "alta probabilità di progressione". Nella settimana tra il 19 al 25 luglio sono stati accertati 1.431 casi, con 283 focolai. E sono proprio i cluster locali - favoriti dai rientri e dal turismo- a preoccupare. Nel comune di Assemini, poco più di 26 mila abitanti nella Città metropolitana di Cagliari, da domani scatterà «un'ordinanza restrittiva che resterà in vigore dal 1 al 15 agosto». Vale a dire mascherine all'aperto, basta spettacoli, anche all'aperto, vietate gare e competizioni sportive di contatto, anche a livello amatoriale, e ai funerali nel cimitero cittadino non potranno partecipare più di 20 persone.

"Non si contiene del tutto l'infezione. Ma...". Vaccino, come stanno le cose: parla Massimo Galli | Video

Così sarà vietato consumare bevande alcoliche nelle aree pubbliche e i parchi resteranno chiusi dalle ore 22 alle ore 6. Non un bel segnale nel pieno della stagione turistica. Altri 32 sindaci sardi - di comuni con soglia critica dei 250 casi per 100mila abitanti hanno emanato e ordinanza per imporre le mascherine all'aperto e, in alcuni casi, il ritorno del coprifuoco o l'obbligo di 10 metri di distanza tra gli ombrelloni. A ieri sono stati registrati altri 308 casi di Covid. Il bilancio delle vittime è salito a 1.501 (+1). Negli ospedali ci sono 81 ricoverati, 70 in area medica e 11 nelle terapie intensive. Però i fantomatici tamponi gratuiti non ci saranno: si ipotizza un «prezzo calmierato» di 6-7 euro», anticipa Andrea Costa, sottosegretario alla Salute. Di sicuro non gratis.

Video su questo argomento Giovani, prima additati come incoscienti ora in prima linea nella campagna vaccinale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.