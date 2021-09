Bollettino 18 settembre: contagi stabili e morti in calo. Vaccino, boom di prenotazioni: effetto-Green Pass

18 settembre 2021 a

Sono 4.578 i positivi al Covid nell'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Un dato in linea con quello di ieri, quando si erano registrati 4.552 contagi. Cala invece il numero delle vittime, che passa dai 66 della giornata precedente ai 51 di oggi. Scende anche il tasso di positività, che adesso è all'1,3% (ieri 1,6%). Nel frattempo si svuotano gli ospedali: sono 519 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sei in meno rispetto a ieri. Mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.958, 31 in meno.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, si è registrato un boom di adesioni dopo la decisione del governo di estendere il green pass anche ai luoghi di lavoro. In Lombardia e Piemonte, in particolare, le prenotazioni sono addirittura raddoppiate. Nel Lazio solo ieri si è registrato un aumento del 10%, in Liguria sono stati già fissati 1.553 appuntamenti. L'obiettivo di lunga durata è centrare la soglia del 90% di vaccinati. Le dosi somministrate finora sono oltre 82 milioni. E i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 40,7 milioni, ovvero il 75,52% della popolazione over 12.

Continua a preoccupare intanto la variante Delta, prevalente adesso in Italia. Dal Sistema di Sorveglianza integrata Covid-19 emerge infatti che negli ultimi 45 giorni l'88,7% dei tamponi sequenziati è risultato positivo alla variante Delta. E' invece quasi sparita la variante Alfa, allo 0,4%, così come la Gamma, allo 0,1%.

