Vaccino, studio-Pfizer: "Sicuro sulla fascia 5-11 anni". Lo studio che apre pericolosi scenari politici: il governo che farà?

20 settembre 2021

Il vaccino Pfizer è sicuro per anche per i bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni. L'azienda farmaceutica ha infatti mostrato i risultati dei trial clinici che ora dovranno essere sottoposti alla valutazione della Fda e il processo potrebbe completarsi entro la fine di settembre. Ma da quello che emerge è che "nei partecipanti di età 5-11 anni, il vaccino si è mostrato sicuro, ben tollerato e con una forte risposta degli anticorpi", ha fatto sapere Pfizer-BioNTech, precisando che in quella fascia di età è stato somministrato a un dosaggio inferiore (due dosi da 10 microgrammi a distanza di 21 giorni, rispetto a 30 microgrammi). L'intenzione è di presentare i dati alle autorità regolatorie di Unione europea, Usa e nel resto del mondo "il prima possibile". Quelli di Pfizer sono i primi risultati disponibili: i test clinici di Moderna sui bambini 6-11 anni sono ancora in corso.

Mentre sono attesi entro la fine dell'anno i risultati del vaccino anti-Covid di Pfizer nei bambini di età inferiore ai 5 anni. L'azienda ha fatto il punto anche sui gruppi di età ancora inferiore, e hanno spiegato che "le letture principali" dei risultati "per le altre 2 coorti di età del trial", cioè "bambini di età compresa tra 2 e 5 anni e bambini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni, sono previste entro il quarto trimestre di quest'anno", ottobre-dicembre.

Intanto questa notizia aprirà nuove spaccature nella maggioranza di governo. Cosa succederà qualora venissero indicati i vaccini anche per i bambini? Matteo Salvini, per esempio, si è sempre detto contrario e non è l'unico. Appena appresa la notizia Claudio Borghi ha twittato: "Ecco qui... ovvio epilogo", essendo lui fermamente contrario all'immunizzazione dei bambini. Ma perplessità sulle dosi ai bambini piccoli sono state espresse anche in modo trasversale da più parlamentari.

