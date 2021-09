Coronavirus, bollettino 21 settembre: oltre 3mila contagi e 67 morti, crolla il tasso di positività

21 settembre 2021 a

Sono 3.377 i nuovi casi di coronavirus in Italia, stando all'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Ieri invece se ne erano registrati 2.407. Aumenta anche il numero dei decessi oggi, 67 (44 nella giornata precedente). Il tasso di positività è crollato dal 2% di ieri all'1%. Ovvia conseguenza del maggior numero di tamponi eseguiti ieri rispetto a domenica.

Per quanto riguarda il sistema sanitario, diminuiscono le degenze in area medica e in rianimazione. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono calati di 45 unità, per un totale di 3.937 ricoverati. Mentre in terapia intensiva i posti letto occupati sono diminuiti di 7, portando il totale dei malati più gravi a 516, con 38 ingressi in rianimazione (ieri 21). Le dosi di vaccino somministrate finora, invece, sono oltre 82,6 milioni. E i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 41,1 milioni (76,24% della popolazione over 12).

A proposito della pressione ospedaliera stando ai valori di Agenas, aggiornati a ieri, la Calabria, che era la regione più in bilico nella scorsa settimana, ha il 18% dei posti occupati nei reparti non critici (il valore massimo è il 15%), mentre è sotto il parametro limite per le terapie intensive (9%). In ogni caso, per i dati definitivi, bisogna aspettare il monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità di venerdì prossimo.

