Meteo, ancora ciclone Poppea: "Piogge e burrasche", le regioni in cui domani è meglio non uscire di casa

Il cosiddetto ciclone Poppea non ha ancora finito di tormentare l’Italia. Stando alle ultime previsioni meteo, anche la giornata di domani - venerdì 5 novembre - sarà caratterizzata da forti piogge e venti. In particolare il ciclone continuare a flagellare le regioni del Centro-Sud: potrebbero verificarsi anche dei nubifragi, per questo l’allerta resta massima, in particolare in Abruzzo, Lazio, Campania e Sicilia.

A Caserta la scuole resteranno infatti chiuse anche nella giornata di domani: una decisione presa sia per prevenire la forte ondata di maltempo prevista, sia per consentire le dovute verifiche dopo la tempesta che si è abbattuta nella giornata di mercoledì. Collegamenti a singhiozzo nelle isole minori del Golfo di Napoli, mentre ancora più giù è particolarmente difficile la situazione di Palermo e provincia, dove sono stati segnalati forti danni a causa del maltempo. La situazione è invece destinata a migliorare sensibilmente al Nord, dove farà sempre più freddo ma con una tregua a livello di pioggia e burrasche.

Secondo le ultime previsioni meteo, quella di domani sarà infatti una giornata abbastanza tranquilla a livello atmosferico per le regioni del Nord, ma con alcune insidie: in mattinata si potrebbero verificare dei rovesci in alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, con nevicate sui rispettivi settori alpini sopra i mille metri.

