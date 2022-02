Meteo, venerdì pioggia e crollo termico: un weekend rovinato, ecco dove e per chi

09 febbraio 2022 a

Maltempo in arrivo in Italia: venerdì 11 febbraio e per tutto il fine settimana l'anticiclone si indebolirà fino a scomparire. Al suo posto ci sarà il "flusso perturbato atlantico", che provocherà annuvolamenti al Nord e sull'alto Tirreno, con l'arrivo delle prime piogge, anche se deboli. "Non si tratterà certo di un peggioramento ben organizzato in grado di portare piogge e rovesci in grande stile, ma del passaggio di un fronte molto indebolito da un anticiclone che perderà smalto ma rimarrà la figura prevalente", scrive Lorenzo Badellino su 3BMeteo.

Sabato 12 febbraio, invece, il maltempo dovrebbe spostarsi soprattutto verso Sud, coinvolgendo il versante adriatico. Qualche pioggia interesserà anche la Calabria ionica e la Sardegna orientale. Sarà asciutto invece sulle regioni tirreniche, anche se "in un contesto di nuvolosità irregolare". Del tutto diversa la situazione al Nord, dove sarà più soleggiato fin dalle prime ore della giornata. Qualche eccezione verrà registrata solo in Piemonte ed Emilia. Mentre le temperature saranno in lieve diminuzione.

Le condizioni meteo peggioreranno sulle regioni tirreniche e sull'estremo Levante Ligure domenica 13 febbraio, con nubi in aumento e qualche pioggia. "Maggior variabilità sul versante adriatico con nubi sparse e scarsa probabilità di fenomeni - scrive l'esperto su 3BMeteo -. Tempo più soleggiato sul resto del Nord, ma con nubi in aumento in serata al Nordovest per l'avvicinamento della perturbazione di San Valentino. Temperature in lieve calo sulle regioni occidentali".

