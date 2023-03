Papa Francesco "ha avuto un infarto": Vaticano, indiscrezioni drammatiche

31 marzo 2023 a

a

a

Tam tam su Papa Francesco in Vaticano, dove si moltiplicano le voci di un suo "infarto". Come anticipato dal sito Dagospia, ora anche Silere non possum (non posso tacere), blog vaticanista conservatore fondato nel 2021 riporta la stessa indiscrezione. Già al momento del ricovero di Bergoglio, il magazine aveva annunciato: "Il Santo Padre è stato trasferito al Policlinico Gemelli a seguito di un infarto". Poi il giorno dopo ha aggiunto: "In merito alle condizioni di salute del Santo Padre precisiamo quanto affermato nella serata di ieri. La notizia viene confermata e si precisa che il Santo Padre ha avuto un infarto del miocardio che ha causato uno scompenso cardiaco".

"Conclave in segreto". Choc in Vaticano: alle spalle del Papa ricoverato...

Secondo le fonti ufficiali del Vaticano Papa Francesco invece "è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute". E ancora: "Il rientro a casa Santa Marta di Sua Santità è previsto nella giornata di domani 1 aprile, ndr), all’esito dei risultati degli ultimi accertamenti di questa mattina" 31 marzo. Alla luce del suo stato di Salute è quindi prevista la presenza di Bergoglio in Piazza San Pietro domenica, per la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme" e "lunedì invece Papa Francesco riceverà in Vaticano la presidente del Consiglio della Bosnia-Erzegovina, Borjana Kristo". Infine "non si esclude che Bergoglio sia anche all’Obelisco per la cerimonia della benedizione delle Palme che precede la celebrazione della messa, come invece non fu lo scorso anno".