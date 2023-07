Meteo, Giuliacci choc: "Scoppio di temporali sull'Italia, ecco quando"

02 luglio 2023 a

Il mese di luglio è di certo il preferito dagli italiani per le ferie. Giornate più lunghe e niente calca di agosto nei luoghi turistici. Ma di fatto in questa estate che è appena cominciata va sottolineato un aspetto importante: il meteo sarà ballerino. E a confermarlo sono le previsioni meteo del colonnello Giuliacci su meteogiuliacci.it : "L'ingresso di possibili spifferi instabili in discesa dal Nord Europa potrebbe fare da miccia per lo scoppio di severi temporali, anche accompagnati da grandine".

Poi nel dettaglio Giuliacci spiega quali sono le aree più a rischio: "Al momento, l'area maggiormente a rischio sarebbe il Settentrione, geograficamente più vicino alla depressione d'Islanda. Non possiamo però escludere che i peggioramenti riescano ad estendersi fin verso il Centro. Più ai margini il Sud e le due Isole Maggiori, quasi sempre coinvolte dall'anticiclone africano. Le conseguenze per loro? Presto dette: tanto sole e temperature ben oltre le medie climatiche, con punte non escludibili locali di 40 gradi".

Infine Giuliacci aggiunge: "Successivamente, il promontorio africano dovrebbe riuscire a ricoinvolgere l'intero Stivale, distendendosi sul bacino del Mediterraneo e portando caldo anche al Nord". Di fatto dunque sta per aprirsi una finestra piuttosto instabile sul nostro Paese che potrebbe rovinare le vacanze a più di un italiano in partenza.