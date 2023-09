Mario Giuliacci ribalta il meteo sull'Italia: quando arrivano freddo e tempeste

25 settembre 2023 a

Le previsioni del meteo per le prossime due settimane indicano alcune interessanti novità. Infatti, dopo un settembre decisamente caldo e poco piovoso per buona parte del nostro paese, l'autunno potrebbe tornare a fare sul serio. Come riportato sul sito del colonnello Mario Giuliacci - meteogiuliacci.it -, secondo l'autorevole modello americano GFS è possibile che con i primi giorni del nuovo mese ci sia un cambio di rotta.

In realtà, altri modelli meteorologici vedono un lento abbassamento del getto, che comincerebbe a interessare anche il bacino del Mediterraneo. "Per avere delle perturbazioni organizzate - spiega Giuliacci - non basta un semplice calo dei geopotenziali dell'alta pressione, ma servono perturbazioni a lenta evoluzione che riescano a tuffarsi nei nostri mari, per poi evolvere piuttosto lentamente". Così facendo, fanno evaporare grosse quantità di acqua, che poi vengono riversate sulle nostre terre.

Alla luce di ciò, è possibile che con il nuovo mese ci sia un avvicinamento di questo pattern meteorologico a livello europeo. "Quindi - conclude Giuliacci - ci aspettiamo piogge e rovesci più frequenti della media nella prima decade ottobrina". Il colonnello, però, ricorda che "queste sono tendenze a lungo termine, su due settimane e oltre. È chiaro che non possiamo dare con precisione le previsioni meteo per ogni località".