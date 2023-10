Meteo, lunedì da allarme rosso: "Vortice inglese", dove colpiscono i nubifragi

21 ottobre 2023 a

Il maltempo che sta colpendo l’Italia in queste ore è soltanto l’inizio. Doveva succedere prima o poi, dato che l’estate è durata molto più del previsto, con settembre e la prima metà di ottobre che hanno fatto registrare temperature ben al di sopra della media del periodo. In questo fine settimana il ciclone atlantico che ha raggiunto l’Italia ha comportato la comparsa di temporali e venti. Una forte ondata di maltempo ha colpito soprattutto la provincia di La Spezia, l’alta Toscana e la Campania, con piogge molto intense che a partire da mezzanotte hanno lasciato il segno.

Nella giornata di domenica è atteso un generale miglioramento, che però durerà molto poco. Stando alle previsioni degli esperti di 3bmeteo.com, una forte perturbazione colpirà l’Italia nella prima parte della settimana, con pioggia a partire da lunedì e fenomeni intensi tra martedì e mercoledì. Il netto peggioramento meteorologico sarà legato a un vortice che partirà dall’Inghilterra. A risentirne dovrebbe essere soprattutto il Nord-ovest, con la prima vera e propria perturbazione attesa per la giornata di martedì su Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Sul resto della Penisola il meteo dovrebbe essere discreto, addirittura con punte di 28 gradi al Sud.

Mercoledì potrebbero verificarsi altri temporali, in particolare sulla fascia tirrenica e sul Nordest, con le temperature in ulteriore discesa. Nella seconda parte della settimana il ciclone atlantico dovrebbe concedere un po’ di tregua all’Italia, anche se il meteo sarà prevalentemente nuvoloso e senza l’esclusione di qualche pioggia a carattere intermittente, con il versante adriatico che invece dovrebbe rimanere più al sicuro. Per quanto riguarda le temperature, è atteso un clima abbastanza mite per la seconda metà della settimana, caratterizzato da aria afro-mediterranea.