Fuoco di Sant'Antonio, Matteo Bassetti lancia l'allarme: "Boom di casi, vaccinatevi"

Non ci era bastato il Covid - 19, ora a incombere sulle nostre vite c'è il Fuoco di Sant'Antonio ed è subito allarme. In particolare, a comunicarci la "nuova ondata" è il professore e ospite fisso in tv Matteo Bassetti che su un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ha invitato la popolazione a vaccinarsi.

"Altro che estate del Covid…e’ stata l’estate del fuoco di Sant’Antonio!!", si legge sui social del dottore. Bassetti ha spiegato che l'estate 2024 ha visto un'impennata significativa di casi da infezione da Fuoco di Sant'Antonio soprattutto nella Regione Liguria. "Altro che Covid questa è stata l'estate del Fuoco di Sant'Antonio che porta dei bruciori che colpiscono la pelle. Sono moltissime le persone che in questa estate ne hanno sofferto. C'è stato un boom di segnalazioni", ha spiegato il virologo.

Il Fuoco di Sant'Antonio provoca molti fastidi e non dà solo un problema oggi, dura una settimana, dieci giorni ma poi dà un problema di neurite, cioè di un dolore importante a carico dei nervi che può colpire la zona del tronco della schiena può colpire la regione mammaria può anche colpire la testa". E dopo aver spiegato nel dettaglio conseguenze e sintomi dell'infezione, Bassetti ha insistito sull'importanza della campagna di vaccinazione da effettuare per prevenire il fastidioso Fuoco di Sant'Antonio: "Vaccinatevi! Esiste un vaccino altamente efficace che si può fare dopo i 50 anni, per molti addirittura offerto gratuitamente".