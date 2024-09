Meteo, tornano subito pioggia e nubifragi: il giorno della svolta negativa

20 settembre 2024 a

a

a

Se pensavate di esservi già lasciati alle spalle il maltempo dovrete ricredervi. Già, perché dopo una breve pausa, da domenica 22 settembre - come riporta 3b meteo - sulle regioni occidentali giungerà una nuova perturbazione dall'Europa, che porterà piogge e rovesci al Nordovest e sulle isole maggiori.

Il beltempo durerà, infatti, solamente venerdì 20 e sabato 21 settembre. Disturbi a carattere locale, per la formazione di annuvolamenti nel pomeriggio si verificheranno sulle Alpi occidentali e sulle zone interne del Centro-Sud, associati a locali brevi piovaschi che tenderanno comunque ad esaurirsi in serata. In particolare, le zone più interessate saranno le Alpi piemontesi e lombarde, sulla dorsale tosco-emiliana, su quella laziale-abruzzese, sulle zone interne di Calabria, Puglia e Sicilia ionica, comunque di debole intensità e in esaurimento in serata.

Ciclone Boris, Emilia Romagna di nuovo sommersa. Disastri da Modigliana a Forlì, "peggio dell'alluvione del 2023" | Video

Le temperature non subiranno significative variazioni, se non locali lievi aumenti al Centro-Sud. Attese massime fino a 26 gradi al Sud con locali punte superiori sulle isole maggiori. Domenica la pressione tornerà gradualmente ad indebolirsi per l'avvicinamento di un sistema frontale da ovest che determinerà un peggioramento sin dal mattino sulle isole maggiori, con piogge ed anche alcuni temporali in Sardegna.

Nel corso della giornata – prevede 3BMeteo – il peggioramento si estenderà al Nord-Ovest e alla Calabria, seppur con piogge di debole intensità, mentre a fine giornata i primi fenomeni potranno raggiungere le coste tirreniche. Sul resto d'Italia, invece, la giornata di domenica si manterrà stabile e prevalentemente soleggiata. Le temperature, invece, non subiranno variazioni particolari, se non locali lievi aumenti al Centro-Sud. Le temperature raggiungeranno i 26 gradi al Sud con locali punte superiori sulle isole maggiori. Nella giornata di domenica la pressione tornerà gradualmente ad indebolirsi per l'avvicinamento di un sistema frontale da ovest che determinerà un peggioramento sin dal mattino sulle isole maggiori, con piogge ed anche alcuni temporali in Sardegna.

Come riporta 3b meteo - nel corso della giornata - l peggioramento si estenderà al Nord-Ovest e alla Calabria, seppur con piogge di debole intensità, mentre a fine giornata i primi fenomeni potranno raggiungere le coste tirreniche. Sul resto d'Italia, invece, la giornata di domenica si manterrà stabile e prevalentemente soleggiata. Lunedì 23 settembre – secondo 3BMeteo – ci saranno piogge e rovesci, anche temporaleschi, al Nord. I suoi effetti diverranno via via più blandi procedendo verso Sud, con qualche pioggia più probabile sul basso versante tirrenico. Le temperature subiranno una diminuzione nelle regioni settentrionali, con valori diurni anche inferiori a 20 gradi sul settore occidentale. Martedì 24 settembre alcune correnti umide occidentali potrebbero coinvolgere soprattutto le zone tirreniche e in parte anche il Triveneto.