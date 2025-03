Napoli, vestito da Topolino scatta foto coi turisti poi tira fuori il coltello: "Ora i soldi"

17 marzo 2025 a

A Napoli c'è un uomo vestito da Topolino che terrorizza turisti e passanti in zona via Toledo. Prima si avvicina per alla gente per farsi scattare delle foto insieme, ma poi pretende del denaro. E se non viene accontentato, passa subito alle minacce, anche in modo brutale. Alcuni video stanno spopolando sui social e documentano il suo comportamento molesto. Gli utenti denunciano addirittura l'uso del coltello per minacciare chi si rifiuta di pagare il denaro richiesto. Da quanto si apprende, l'uomo agisce indisturbato ormai da un anno.

"Non possiamo permettere che personaggi come questo agiscano indisturbati nelle zone turistiche della città, danneggiando l’immagine di Napoli e creando un clima di paura tra cittadini e visitatori. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni e video che mostrano atteggiamenti preoccupanti, compreso un presunto episodio di minaccia con un’arma", ha commentato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Avs che denuncia giornalmente fatti dalla sua terra, la Campania.

"Chiederò che si avvii un’indagine per chiarire la vicenda e, se le accuse dovessero essere confermate, si proceda con una pena adeguata. Serve un’intensificazione dei controlli nelle aree più frequentate per evitare che truffatori e violenti possano agire senza conseguenze. Invitiamo tutti a denunciare episodi simili alle forze dell’ordine affinché si possa intervenire tempestivamente. Napoli non può essere ostaggio di chi pensa di poter fare il proprio comodo senza alcun rispetto per la legalità", ha concluso Borrelli.