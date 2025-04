Meteo Giuliacci, rasoiata fredda e addio caldo

In particolare, oggi, sabato 5 aprile, continueranno a esserci condizioni di stabilità grazie all’alta pressione subtropicale dai chiari attributi africani. Dunque, continueranno a esserci anche temperature da tarda primavera nelle ore centrali della giornata e cieli soleggiati. Si prevedono massime di 22-23°C nelle principali città del Nord. Mentre in Trentino Alto Adige e in Sardegna si potranno sfiorare addirittura i 26°C.

Rasoiata fredda in arrivo in Italia e addio alta pressione: come si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it, tra sabato 5 domenica 6 aprile dalla primavera si tornerà all’inverno e a una nuova ondata di maltempo.

Domenica 6 aprile, invece, arriverà una decisa svolta: una fase di maltempo porterà con sé un brusco calo delle temperature a causa di correnti gelide provenienti dalla Russia. Le regioni più colpite saranno quelle settentrionali e quelle dell’Adriatico centrale. In questi casi i cali saranno fino a 10°C in poche ore. Cosa che provocherà eventi estremi. Il motivo è da ricercare nei contrasti tra le correnti fredde in discesa e il caldo preesistente. Soprattutto sulle regioni del Centro-Sud potrebbero svilupparsi intensi temporali che localmente potrebbero trasformarsi in grandinate. Non sono escluse nemmeno delle nevicate sulle zone interne dell’Appennino e sulle Alpi occidentali. Anche a quote molto basse.

Queste condizioni invernali ci accompagneranno anche all’inizio della prossima settimana, con fiocchi di neve a quote basse soprattutto sui versanti adriatici e del Meridione. In ogni caso, stando alle previsioni, in pochi giorni si ritornerà poi a giornate soleggiate.