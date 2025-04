Meteo, Mario Giuliacci: colpo di scena a Pasqua e Pasquetta, cosa accadrà

Come ogni anno, Pasqua è sempre un'incognita. Nonostante si festeggi in piena primavera, molto spesso gli italiani si trovano alle prese con temperature più basse del previsto e a rintanarsi in casa causa pioggia. E, secondo quanto riporta il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , anche questa volta il brutto tempo interesserà la Penisola.

In base alle ultime proiezioni dei modelli previsionali, la settimana che ci traghetterà a Pasqua sarà decisamente movimentata. Tra lunedì 14 e venerdì 18 aprile infatti potrebbe essere tutto un via vai di perturbazioni sull'Italia: insomma, giornate tutte nuvolose e piovose, con le piogge che però, almeno al momento, pare che si concentreranno soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna. Sono attese anche abbondanti nevicate sulle Alpi, ma solo a quote elevate, perché le temperature rimarranno per lunghi tratti al di sopra della norma.