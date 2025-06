Roma, choc in metropolitana: 19enne accoltellato senza motivo da un gruppo di peruviani

Sono ore di terrore nella Roma amministrata da Roberto Gualtieri e dal Pd. Un ragazzo di 19 anni, intorno alla mezzanotte, è stato accoltellato al petto da un gruppo di giovani di origine peruviana sotto gli occhi della fidanzata alla fermata Lucio Sestio della Metro A. Il giovane, dopo essere stato soccorso dalla fidanzata e, poco dopo, dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale in codice rosso e al momento non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto riferito dalla ragazza, gli aggressori sarebbero volti noti, ma solo di vista. Il gruppo si sarebbe avvicinato improvvisamente al 19enne senza apparente motivo, per poi aggredirlo con un coltello. Le telecamere di video-sorveglianza della metropolitana non riprendono il momento dell'aggressione. Sono in corso gli accertamenti da parte della squadra mobile.

Sabato pomeriggio invece un cittadino francese di 26 anni ha tentato più volte di borseggiare alcuni turisti e passeggeri all'interno della fermata Colosseo della linea B della metropolitana, confondendosi tra la folla di visitatori giunti nella Capitale. Approfittando della rapida chiusura delle porte e della veloce ripartenza dei treni, ha tentato di sottrarre effetti personali lasciando le vittime a bordo e dileguandosi sulle banchine. I suoi movimenti non sono passati inosservati ai carabinieri della stazione di Roma Tuscolana che, in borghese, lo hanno bloccato prima che riuscisse a mettere a segno un colpo. Durante il controllo, l'uomo ha tentato di divincolarsi ed è stato definitivamente immobilizzato, dopo aver tentato anche una breve fuga all'interno del tunnel ferroviario, causando un'interruzione del pubblico servizio di circa 15 minuti. L'uomo è stato arrestato e accompagnato in caserma, in attesa dell'udienza di convalida.