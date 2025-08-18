Libero logo
lunedì 18 agosto 2025
Espulsi e sbarcano di nuovo in Italia: interviene la polizia, arrestati

Tre migranti, di 21, 25 e 28 anni, tutti di nazionalità algerina e destinatari di provvedimenti di respingimento, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari per essere rientrati in Italia prima del periodo previsto al reingresso sul territorio nazionale, I cittadini stranieri, che avevano raggiunto le coste del Sud Sardegna nei giorni scorsi, erano stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir per essere sottoposti a procedure di identificazione.

Proprio nel corso di questa procedura di accertamento sono state riscontate le violazioni al testo Unico sull'Immigrazione. Intanto sul fronte migranti, l'Ong di Casarini, torna in mare. È partita da Trapani la missione della ong Mediterranea Saving Humans con la nuova imbarcazione ceduta dalla no profit tedesca Sea Eye: è stata chiamata proprio 'Mediterranea' "Collaborare tra organizzazioni - spiega Luca Casarini, tra i fondatori di Mediterranea - è sostenersi reciprocamente e serve a rendere il soccorso civile in mare più efficace e più forte, nella speranza e nella volontà di mettere fine alle morti nel Mediterraneo, un mare sempre più trasformato in un confine letale. Come diciamo sempre: prima si salva, poi si discute. Il resto viene dopo. Non ci rassegniamo all'idea che il Mediterraneo debba restare un cimitero senza croci. Non stiamo a guardare. Non accettiamo l'inerzia. Raddoppiamo". Sfida al governo. Come sempre...

