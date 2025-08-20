Taranto, accoltella un uomo in strada: chi è stato fermato

I Carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Taranto hanno ucciso in flagranza di reato un uomo di circa 35 anni - georgiano -, senza fissa dimora, presunto responsabile del reato di tentato omicidio. L'intervento è scattato nella notte a seguito di una segnalazione al 112 che indicava una violenta aggressione in atto nei pressi del Ponte Sant'Egidio, in una zona centrale della città.

Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno trovato un uomo ferito, di circa 30 anni, colpito con un'arma da taglio al volto e al torace. Secondo la ricostruzione iniziale, l'aggressore avrebbe inseguito e poi attaccato la vittima per futili motivi. Dopo il fatto, ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato dai Carabinieri poco distante dal luogo dell'aggressione. La persona ferita è stata trasportata d'urgenza dal 118 all'ospedale 'SS. Annunziata' di Taranto, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata. È stato inoltre sequestrato un coltello a serramanico con una lama di circa 7 centimetri, ritenuto compatibile con le ferite riportate dalla vittima.