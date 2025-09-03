Gaza è l'alibi per creare il caos in Italia

È già tutto pronto. L’altro giorno Libero aveva registrato il preavviso bellicoso del Collettivo Autonomo Portuali di Genova; ieri, si è subito aggiunto lo squillo di tromba dei centri sociali veneti, lestissimi a preannunciare nientemeno che il blocco del porto di Venezia. Ora – mancando Pisa e Amalfi all’appello – non può certo trattarsi di un revival delle gloriose repubbliche marinare. Scherzi a parte, anche un bambino capisce – e siamo solo al 3 settembre – quello che sta realmente per accadere: tra scuole e centri sociali, tra fabbriche e trasporti pubblici, più gli immancabili centri sociali, c’è chi si prepara a usare Gaza come grande pretesto per fare casino qui in Italia, per imporre un autunno violento, per paralizzare prima e incendiare poi le nostre città.

L’anno scorso – con altri alibi contingenti – fu Maurizio Landini, prim’ancora che la legge di bilancio venisse scritta e presentata, a straparlare di sciopero e nientemeno che di «rivolta sociale». Quest’anno il leader della Cgil, uscito con le ossa rotte dai referendum di giugno, si è fatto bruciare dal più televisivo Tomaso Montanari. E infatti è stato proprio lui, Montanari, che – scavalcando portuali e centri sociali, non solo il povero Landini – ieri l’ha sparata più grossa di tutti: «Sciopero generale», perché «contro il genocidio che è in corso in Palestina è arrivato il momento di bloccare il Paese». E allora avete già capito dove si va a parare. Anche con la ripartenza dei talk-show, verrà cucinato un grande minestrone – da ripassare in padella tutte le sere – che metterà confusamente in mezzo Netanyahu e Trump, Meloni e Salvini, Gaza e la sanità, la Flotilla e le immancabili proteste prima scolastiche e poi universitarie. Il giochino è scopertissimo prim’ancora che inizi: mettere sul conto del governo ogni sorta di malumore, di preoccupazione, di problema interno o internazionale, mescolando allegramente gli ingredienti del vero e del falso, del finto e del verosimile.