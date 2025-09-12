Bologna, arrestato il 19enne dell'inseguimento: accusa pesante

Non aveva la patente il ragazzo albanese di 19 anni che guidava l'auto rubata che questa mattina si è schiantata in via Murri a Bologna, uccidendo il 18enne seduto sul sedile del passeggero, mentre era inseguita da un mezzo della Polizia. Questo, fa sapere la Questura, è quanto emerso dagli accertamenti svolti dopo l'incidente. Il giovane, che è incensurato, risulta domiciliato in una comunità che ospita sia minorenni che maggiorenni. Il 18enne albanese deceduto nello schianto, invece, era rimasto in comunità fino a quando aveva compiuto 18 anni. Per quanto riguarda gli sviluppi giudiziari della vicenda, il 19enne- che dopo l'incidente è stato ricoverato in ospedale in condizioni non gravi- è stato arrestato dal commissariato Santa Viola per omicidio stradale e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione dell'auto.

L'impatto, come mostrano le immagini di un video di una videocamera di sorveglianza, ha letteralmente disintegrato l'auto, i cui rottami sono stati recuperati in un raggio di diverse decine di metri. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, i due giovani si stavano dando alla fuga dopo essere stati intercettati da una volante della Polizia in via Tolmino. Gli agenti si sono avvicinati per un controllo mentre la vettura era ferma al semaforo rosso, ma appena è scattato il verde, i due ragazzi sono partiti a velocità elevata. A quel punto è scaturito un inseguimento durato diversi minuti su via Andrea. Data la velocità sostenuta, la volante li ha però persi di vista, e proseguendo sulla strada ha poi trovato l'auto ormai incidentata. Secondo quanto riferito dalla questura del capoluogo emiliano, la volante e l'auto dei due giovani fuggitivi non sono mai entrate in contatto, nè gli agenti hanno avuto modo di assistere direttamente allo schianto, avvenuto quando la vettura inseguita era ormai lontana dal loro campo visivo.