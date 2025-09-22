Piantedosi smaschera i teppisti di Milano: "Professionisti del disordine"

Parole chiare che sono poi state ribadite con più fermezza dal titolare del Viminale : "La causa dei conflitti bellici che ci sono per il mondo, russo-ucraino e israelo-palestinese soprattutto, e' talmente nobile che non va sprecata e sporcata dalle azioni di pochi ma in numero importante facinorosi, persone che cercano di cogliere la sensibilità generale su questo tema come opportunità per fare le solite azioni di violenza pura e semplice. Quello che e' successo a Milano e' sotto gli occhi di tutti: una deliberata violenta azione di attacco verso le forze di polizia".

E ancora: "Consentiremo a tutti la libertà di manifestazione del pensiero - ha chiarito Piantedosi, a margine di un incontro in Prefettura a Pordenone - qualsiasi esso sia, però quello che è il discrimine è il ricorso alla violenza. Credo che oltre a essere un problema per noi, per le forze di polizia, quello della pratica della violenza sia qualcosa che svilisce le azioni che vengono messe in campo, queste manifestazioni che vengono fatte, che riguardano, comunque la si veda, dei temi molto importanti e seri. Quindi invito coloro che organizzano queste iniziative e coloro che scendono in piazza a tenere sempre distinta la loro posizione da quella di chi non vede altro che l'occasione di mescolarsi tra la gente e porre in essere azioni come quelle che abbiamo visto oggi, il culmine a Milano con azioni vere e proprie violente. Qualcosina anche a Bologna è successo. Anche l'interruzione di grandi vie di comunicazione non capisco quale nobiltà dia alla discussione in atto a livello mondiale su quegli scenari". E in tutto questo la sinistra fa fatica a dissociarsi pienamente dai teppisti. Schlein li ha condannati chiedendo però a Meloni di "condannare le azioni di Netanyahu". Insomma, la sinistra non riesce a dire che ciò che accaduto a Milano con Gaza c'entra davvero poco...