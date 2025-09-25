Pro-Pal, per la sinistra gli eroi sono i liceali arrestati

La sinistra funziona così: rovesci un paio di cestini, spacchi qualche vetrata della Stazione Centrale, lanci biciclette e sampietrini addosso ai poliziotti ferendone una cinquantina, e subito qualcuno ti costruisce attorno un’aureola da martire. Il passo è breve: da indagati per devastazione a eroi dei centri sociali e dei loro amici. A scrivere l’agiografia dei nuovi Che Guevara in salsa liceale ci ha pensato la Flc Cgil di Milano, con un comunicato sindacale. «Li chiameremo Caterina e Ulisse», (...) comincia il testo, con toni da poema epico. «In una delle giornate più piovose dell’anno domini 2025... una marea di donne e uomini hanno sfilato per le vie della città. Chiedevano pane e pace». Un’immagine bucolica, quasi da libro Cuore, che in un qualche modo stona con le decine di agenti al pronto soccorso di cui si sa. Ma i sindacati non rinunciano a minimizzare. «Tante parole spese per i fatti avvenuti in Stazione Centrale, forse troppe rispetto a quelle necessarie per definire l’imponenza della manifestazione». Molto più comodo raccontare che «studenti piccoli insieme a mamma e papà» avrebbero sfilato «al grido di Palestina libera». E chi poteva essere il responsabile di tutto quello che si è visto succedere?

Chiaro, la polizia. «Una gestione della piazza non all’altezza», dicono, «ha creato i presupposti per la tempesta perfetta». Tradotto: se 200 facinorosi hanno trasformato Centrale in un ring, la colpa non è loro ma degli agenti che hanno osato difendere la stazione. Infine, il colpo di teatro: «Un ragazzo di 17 anni esce di casa per manifestare contro l’oppressione... Lo stesso ragazzo lo vedi salutare i propri prof in sciopero pensando che quella sarebbe stata una splendida giornata. Cambio scena: Stazione Centrale pomeriggio. (...) Cariche, lacrimogeni, rabbia e paura. Caterina e Ulisse sono tra i 5 fermati, arrestati, rinchiusi. Dal buio bisogna uscire e difenderli oggi non significa difendere la violenza, ma due studenti che devono tornare a scuola».