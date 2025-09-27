Garlasco, non solo l'ex pm: ipotesi corruzione, chi è nel mirino

I "rapporti opachi" tra Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, e due ex carabinieri della polizia giudiziaria in forze all'ufficio dell'allora procuratore aggiunto di Pavia Venditti: questo sarebbe al centro della nuova inchiesta dei pm bresciani. Il caso è quello dell'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia nel 2007. Per la sua morte è stato condannato solo l'ex fidanzato Alberto Stasi, mentre di recente sotto la lente degli investigatori ci è finito Sempio, amico del fratello della vittima.

In realtà Sempio era già finito sotto indagine nel 2017. E oggi a sollevare dubbi è proprio un'intercettazione di quel periodo secondo cui il padre di Sempio avrebbe parlato della necessità di "pagare quei signori lì". Da qui, come si legge sul Messaggero, il sospetto dei pm che la corruzione possa coinvolgere anche altri, benché per ora non ci siano altri indagati.