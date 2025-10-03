Emilia-Romagna in crisi, per risparmiare blocca gli interventi chirurgici

«Siamo un po’ dentro una graticola». Cesare Faldini è uno di quei medici seri, competenti (mica a caso l’American accademy of orthopaedic surgeons gli ha riconosciuto il primato di chirurgo ortopedico più premiato al mondo) che amano il proprio lavoro e che si spendono per farlo al meglio. Il che significa nelle migliori condizioni possibili perché quella è l’unica garanzia di un servizio che sia davvero a disposizione dei cittadini. Dirige il dipartimento di Patologie complesse all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, Faldini, e la sua è una struttura d’eccellenza, la quinta al mondo secondo Newsweek, con migliaia di pazienti ogni anno, l’unico Ircss ortopedico pubblico che abbiamo in Italia. Epperò, dal prossimo 12 dicembre fino al 7 gennaio del 2026, al Rizzoli dovranno sospendere l’intera attività chirurgica programmata e potranno operare in solo emergenza. In tre parole: è la politica, bellezza. In un discorso un po’ più articolato: è che il macigno dei conti della sanità colpisce anche le regioni del centrosinistra (checché ne dicano, o ne abbiano detto, dato che al giorno d’oggi la polemica vira su altri argomenti, i diretti interessati) e nella rossa Emilia Romagna di Michele De Pascale non va diversamente.

C’è un disavanzo economico, tocca sanarlo, parola d’ordine “risparmio”, tra le misure comunicate negli ultimi dì c’è anche quella di ridurre gli interventi al Rizzoli. Epperò gli addetti ai lavori (come Faldini) qualche remora ce l’hanno. Primo: il rischio concreto, agendo in questo modo, è di aggravare il problema delle liste d’attesa (che già di suo, mica solo al Rizzoli, non è una questioncina secondaria). Le statistiche, all’Ircss bolognese, contano circa 27mila pazienti che aspettano un intervento e hanno un tempo medio di attesa di diciotto mesi (diciotto mesi è un anno e mezzo, tanto per essere chiari). Sospendi di qui, blocca di là, se il risultato è aumentare questi dati a discapito della fruizione dell’utenza, lo capisce anche un bambino, c’è poco da fare: forse la toppa (per il portafoglio collettivo) è peggiore del buco (per il servizio alla comunità).