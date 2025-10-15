Pamela Genini, la bestialità di Gianluca Soncin: ha continuato ad accoltellarla davanti ai poliziotti

I vicini, allarmati da urla strazianti di "aiuto" partite poco dopo le 21.40, assistono impotenti alla scena: l'uomo la trascina fuori, la colpisce con molteplici fendenti mentre lei grida. Una condomina avrebbe urlato: "L’ammazza, l’ammazza". Le coltellate continuano anche all'interno.Pamela aveva telefonato al suo ex compagno poco prima, confessandogli il desiderio di lasciare Soncin.

Dalle parti di viale Monza, lì dove comincia il quartiere Gorla , una intera comunità è ancora sotto choc. Ieri sera, intorno alle 22, Gianluca Soncin , 52enne originario di Biella, ha accoltellato a morte la sua compagna Pamela Genini, 29enne bergamasca, sul terrazzino di un appartamento al terzo piano di una palazzina ristrutturata in via Iglesias.

L'ex avvisa il 112 e si precipita sul posto. Quando arriva la prima pattuglia della polizia, è la vittima stessa a rispondere al citofono, fingendo un ordine Glovo per non allertare l'aggressore. Gli agenti delle Volanti, coi vigili del fuoco, sfondano la porta: trovano Pamela a terra in fin di vita, ferita mortalmente da svariate coltellate. E prima che venga immobilizzato dagli agenti, Soncin, ancora armato, si accanisce su di lei e poi tenta il suicidio inferendosi due fendenti alla gola. Trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, l'uomo non è in pericolo di vita. Davanti al pm, si avvale della facoltà di non rispondere. Pamela, nota per apparizioni sul red carpet come al Festival di Venezia, muore nonostante i soccorsi. Un finale tragico per una vita di soli 29 anni che non doveva essere spezzata.