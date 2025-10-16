Elisa Dossi, l'inviata Rai ferita a Udine inchioda i pro-Pal: "Chi erano i violenti"

All'improvviso, nel giro di pochi secondi, Elisa Dossi si è ritrovata nell'occhio del ciclone dei violenti pro-Pal. E' lei la giornalista Rai rimasta ferita negli scontri tra i manifestanti e la polizia prima di Italia-Israele di lunedì sera a Udine. Una pagina vergognosa, che nulla ha a che fare con lo sport e con la protesta civile per Gaza. C'entra, piuttosto, il teppismo politico. "Sto bene, ho un ematoma grosso alla gamba, ma fortunatamente nulla di rotto. Rispetto ai colleghi che sono stati colpiti in faccia e sulla tempia, mi è andata anche bene", spiega la reporter di Rainews all'agenzia Ansa, ricostruendo quei minuti concitati.

Italia-Israele, la sparata di Antinelli: "Fiocco nero per i giornalisti uccisi nel genocidio" Alessandro Antinelli, giornalista Rai, durante la diretta tv al termine della partita vinta dall'Italia contro Israe...

"Si è trattato di una sassaiola davvero brutta di una frangia violenta, è un fatto gravissimo. In tre siamo finiti in Pronto soccorso mentre semplicemente volevamo fare informazione e con noi anche diversi poliziotti", sottolinea Dossi.

Tg3, Jacopo Cecconi rompe il silenzio: come spiega la frase-choc su Israele "L'Italia ha la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo, vincendo" e… bum ecco def...

Il corteo, ricorda la giornalista, "era pacifico, tra i manifestanti c'era anche un ex sindaco di 92 anni, che aveva partecipato alla ricostruzione post terremoto. A un certo punto, arrivati in piazza Primo Maggio, una frangia si è staccata e si è mossa verso le forze dell'ordine. Molti manifestanti si sono allontanati perché era evidente che qualcosa sarebbe successo. Sono partiti i primi petardi e fumogeni ed è seguita la risposta con l'idrante. Anche io e il mio operatore ci siamo lavati. A questo punto ci siamo spostati dietro all'idrante e ai poliziotti, con gli altri giornalisti", prosegue il racconto. I manifestanti violenti si sono così spostati verso il parco e "hanno iniziato a lanciare di tutto, rami, pezzi di albero, sassi. Ho raccontato i fatti in diretta, finché, a un certo punto, sono stata colpita da un sasso di 10-15 centimetri sulla gamba".

Italia-Israele, Avs la spara: "Scontri a Udine? Colpa dei fascisti" Gli scontri per Italia-Israele? Tutta colpa dei fascisti. A dirlo è Alleanza Verdi e Sinistra italiana. Non sapen...