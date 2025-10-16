Meteo Giuliacci, doppia ondata di maltempo: chi finisce sotto la pioggia nel weekend

Il bel tempo non durerà ancora a lungo: due ondate di maltempo stanno per travolgere l'Italia, come si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. La zona più colpita sarà quella meridionale. La stabilità degli ultimi giorni si deve a una vasta area di alta pressione collocata sul Regno Unito che sta portando benefici anche sull’Italia. Nonostante questo, però, non mancano correnti di origine atlantica in grado di provocare un vortice ciclonico. Quest'ultimo si sta spostando dalla penisola Iberica verso le Isole Baleari e successivamente sulla Sardegna. Proprio per questo nei prossimi giorni è atteso un deciso peggioramento delle condizioni meteo nel Sud Italia.

La Penisola, quindi, sarà spaccata in due: se al Nord e al Centro si potrà godere ancora dell’area di alta pressione con stabilità e temperature miti per il periodo; nel Mezzogiorno e sulle due Isole Maggiori la situazione sarà diversa. Il ciclone, infatti, presto si sposterà dalla Sardegna alle regioni del basso Tirreno. E al Sud si verificheranno ben due ondate di maltempo. Venerdì 17 ottobre in particolare ci saranno piogge intense e venti forti. Sabato 18, invece, ci sarà una sorta di “pausa” con cieli coperti. E poi domenica 19 ottobre segnerà l’arrivo di un nuovo ciclone. Dunque, una seconda fase di maltempo. Le regioni più colpite saranno Sicilia, Calabria e il settore ionico.