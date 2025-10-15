Meteo, sentenza-Giuliacci: weekend rovinato, chi paga dazio

Maltempo in vista. Nel prossimo fine settimana l’Italia affronterà un ciclone che porterà un peggioramento su alcune regioni della nostra penisola. Stando alle previsioni del team di Mario Giuliacci nella giornata di sabato 18 ottobre è previsto un ribaltone. Nella mattinata, infatti, avremo condizioni di stabilità con valori termici ancora miti ma nel corso del giorno sul canale di Sicilia si formerà un ciclone che verrà alimentato dalle temperature sopra alle medie della superficie del mare.
"Dopo le prime piogge di sabato - si legge -, sarà domenica a vedere il picco di questa fase di maltempo". Risultato? Piogge anche intense con accumuli di 100-200 mm soprattutto su Sicilia Centro-Orientale e Calabria. Non solo, perché non si escludono problemi sul fronte geo-idrologico con frane e alluvioni lampo. D'altronde per gli esperti il suolo è già saturo dalle precipitazioni delle giornate precedenti quindi avremo il rischio di allagamenti localizzati.
Anche le altre zone d'Italia dovranno fare i conti con un repentino cambiamento meteorologico. Una nuova perturbazione coinvolgerà il Centro-Nord e si estenderà sul resto della nostra penisola già da inizio settimana prossima. Questa ondata di maltempo sarà caratterizzata da un calo delle temperature, tanto da andare sotto le medie del periodo. Ed ecco che potrebbe vedersi la neve sulle Alpi a partire dai 1800-2000 metri di quota.