Milano, "uccidere i collaborazionisti": la minaccia di Hannoun

Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi d’Italia e leader coccolato da Pd, M5s, attivisti e intellettuali di sinistra, sembra non avere più freni inibitori. La sua ultima, delirante invettiva è arrivata sabato sera, nel corso dell’ennesimo corteo pro-Palestina organizzato a Milano. Secondo Hannoun, gli ostaggi in mano a Hamas, ora liberati, sarebbero «soldati israeliani con i cannoni rivolti verso la testa dei palestinesi».

E parlando della possibilità di fermare la mobilitazione che sta paralizzando ogni settimane le piazze di tutta Italia, ha spiegato che, a suo parere, non è ancora il momento, perché di Israele «non ci si può fidare: sono dei criminali israeliani, sono bugiardi e non sono di parola, né loro né i mediatori». E naturalmente non poteva mancare il riferimento alle esecuzioni che Hamas sta perpetrando in questi giorni a Gaza: «Tutte le rivoluzioni del mondo hanno le loro leggi. Chi uccide va ucciso, i collaborazionisti vanno uccisi», ha detto Hannoun: «Oggi l’Occidente piange questi criminali, dicono che i palestinesi hanno ucciso poveri ragazzi, ma chi lo dice che sono poveri ragazzi?».

Ma chi è colui che inneggia ad Hamas e afferma che i collaborazionisti vanno uccisi? Solo lo scorso novembre, la Questura di Milano gli aveva notificato un foglio di via per “istigazione all’odio e alla violenza”. La decisione era scattata a seguito di un’altra delirante uscita pubblica, nella quale il leader palestinese si era complimentato con coloro che, ad Amsterdam, si erano scagliati contro alcuni tifosi israeliani in trasferta del Maccabi Tel Aviv, in occasione della partita di calcio contro gli olandesi dell’Ajax.