Alberto Bertone, morto il fondatore di Acqua Sant'Anna: aveva 59 anni

È morto a 59 anni Alberto Bertone, fondatore e presidente di Acqua Sant'Anna, leader nazionale nel settore delle acque minerali. L'imprenditore, originario di Torino, si è spento dopo una lunga malattia affrontata con coraggio. L'azienda di Vinadio, in provincia di Cuneo, ha espresso in una nota "immenso dolore per la perdita di un imprenditore straordinario, capace di visione e determinazione unica". Bertone aveva fondato Acqua Sant'Anna nel 1996, trasformando in meno di trent'anni le fonti di Vinadio, tra le Alpi Marittime, in un colosso da oltre 350 milioni di euro di fatturato e circa due miliardi di bottiglie l'anno, con una quota di mercato del 13-14 per cento.

Figlio di imprenditori del settore edilizio, aveva scelto di costruire una propria strada, puntando su tecnologia e innovazione: lo stabilimento automatizzato di Vinadio, tra i più avanzati in Europa, era spesso citato da Bertone come simbolo della sua filosofia produttiva. Sotto la sua guida il marchio Sant'Anna ha diversificato la produzione, lanciando nuove linee di bevande funzionali e te', mantenendo sempre il controllo familiare dell'azienda.