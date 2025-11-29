Meteo, Mario Giuliacci: una pessima domenica, le ultime previsioni

Ogni giorno è il giorno del meteo. E secondo quanto riportato dal sito personale del colonnello Mario Giuliacci, il fine settimana che si è appena aperto sarà segnato da due fasi meteorologiche nettamente differenti: una più tranquilla e soleggiata, l’altra influenzata dall’arrivo di una nuova perturbazione.
In queste ore - oggi, sabato 29 novembre -, l’Italia continua a trovarsi sotto l’influenza dell’alta pressione, in particolare al Nord e lungo il settore tirrenico centrale. Le regioni meridionali e quelle affacciate sull’Adriatico centrale risentono invece ancora degli ultimi effetti del ciclone che nei giorni scorsi ha portato forte instabilità. E la situazione tenderà a migliorare su gran parte del territorio, grazie allo spostamento del vortice verso la Grecia.
La giornata di oggi sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili sia al Nord sia su molte zone del Centro. Il clima resterà piuttosto freddo tra notte e primo mattino, mentre nel corso del giorno le temperature diventeranno più miti. Resistono invece nubi e piogge sparse al Sud, in particolare tra Puglia, Salento, nord della Sicilia e – nel pomeriggio – lungo il versante tirrenico della Calabria.
La tregua, però, durerà poco: già da domenica si farà strada una nuova perturbazione atlantica. Le prime avvisaglie si noteranno con l’aumento della copertura nuvolosa al Nord e su parte del settore tirrenico. Le precipitazioni inizieranno a concentrarsi su Liguria orientale ed Emilia occidentale, per poi estendersi nel pomeriggio verso alcune aree di Lombardia, Veneto ed Emilia. Con il passare delle ore, il peggioramento scivolerà anche verso il Centro, interessando in particolare Toscana e Lazio. Insomma, una domenica da dimenticare...