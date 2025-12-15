Libero logo
lunedì 15 dicembre 2025
Famiglia nel bosco, tam-tam sul verdetto: cosa trapela

La vicenda della "famiglia del bosco" di Palmoli arriva a un momento cruciale con l'udienza fissata per domani, 16 dicembre 2025, presso la Corte d'Appello dell'Aquila. Si tratta di un'udienza prettamente documentale, senza discussione orale in presenza, in cui i giudici dovranno pronunciarsi sul reclamo presentato dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila.

Il provvedimento, emesso il 19 novembre 2025, ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale per i genitori, la coppia anglo-australiana Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, e il collocamento dei loro tre figli minori – una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 – in una casa famiglia a Vasto, dove attualmente i bambini vivono insieme alla madre in un regime protetto.La storia ha origine da una segnalazione dei servizi sociali nel 2024, dopo un'intossicazione da funghi che ha portato al ricovero dei bambini e a un controllo nel casolare isolato nel bosco, ritenuto disagevole, insalubre e privo di utenze essenziali.

Il Tribunale ha motivato la misura cautelare con il rischio di pregiudizio per la salute, la socializzazione e lo sviluppo equilibrato dei minori, accusando i genitori anche di eccessiva esposizione mediatica che ha violato la privacy dei figli.Il reclamo è stato depositato il 27 novembre 2025. I giudici di appello esamineranno esclusivamente le note scritte depositate telematicamente dalla difesa, dalla curatrice speciale e dalla tutrice dei minori. Hanno 60 giorni di tempo per decidere, decorrenti dalla data del deposito. Negli ultimi giorni, i genitori hanno mostrato segnali di collaborazione, come l'accettazione di una casa temporanea idonea, richiami vaccinali e un progetto di lezioni domiciliari, elementi che potrebbero influenzare l'esito.

