Famiglia nel bosco, tam-tam sul verdetto: cosa trapela

La vicenda della "famiglia del bosco" di Palmoli arriva a un momento cruciale con l'udienza fissata per domani, 16 dicembre 2025, presso la Corte d'Appello dell'Aquila. Si tratta di un'udienza prettamente documentale, senza discussione orale in presenza, in cui i giudici dovranno pronunciarsi sul reclamo presentato dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila.

Il provvedimento, emesso il 19 novembre 2025, ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale per i genitori, la coppia anglo-australiana Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, e il collocamento dei loro tre figli minori – una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 – in una casa famiglia a Vasto, dove attualmente i bambini vivono insieme alla madre in un regime protetto.La storia ha origine da una segnalazione dei servizi sociali nel 2024, dopo un'intossicazione da funghi che ha portato al ricovero dei bambini e a un controllo nel casolare isolato nel bosco, ritenuto disagevole, insalubre e privo di utenze essenziali.