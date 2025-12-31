Famiglia nel bosco, come passeranno la notte di Capodanno

La famiglia nel bosco non trascorrerà insieme la notte di Capodanno. Solo domani, giovedì primo gennaio, il padre Nathan potrà incontrare i tre figli di 6 e 8 anni nella casa famiglia di Vasto che li ospita insieme alla madre Catherine. Un incontro limitato nel tempo e vigilato. La storia è quella dei coniugi australiani, Nathan e Catherine, da cui il tribunale dei minori dell'Aquila ha deciso di allontanare i figli dopo aver giudicato inadeguato il casolare in mezzo ai boschi di Palmoli, in provincia di Chieti in Abruzzo, nel quale stavano crescendo. Di qui la decisione di farli trasferire in una struttura protetta.

Intanto, si starebbero cercando soluzioni sul piano dell'istruzione. In particolare, si starebbe valutando la possibilità di inserire i bambini nel plesso dell'Incoronata, che si trova a breve distanza dalla comunità di Vasto. In alternativa, ci sarebbe la scuola paritaria cattolica Madonna dell'Asilo (ex Istituto Figlie della Croce), che ha offerto la propria disponibilità ad accogliere i piccoli gratuitamente, anche grazie a un percorso bilingue. In ogni caso, resta ancora da risolvere la questione logistica legata alla distanza e all'organizzazione degli spostamenti quotidiani.