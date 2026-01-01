Perugia, non si ferma all'alt e fugge dai carabinieri: arrestato 19enne albanese

I Carabinieri della Stazione di Marsciano, nel Perugino, hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne, di origini albanesi, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un posto di controllo, il giovane, alla guida di un'auto, non ha ottemperato all'alt intimato dai militari operanti, dandosi alla fuga. Nel corso del breve inseguimento che ne è conseguito, il 19enne ha lanciato attraverso il finestrino, dal veicolo in corsa, alcuni involucri, che hanno destato l'attenzione dei Carabinieri, i quali, senza perdere di vista il mezzo, li hanno recuperati immediatamente sulla carreggiata per poi bloccare il veicolo e fermare il ragazzo.
Si trattava di 7 ovuli, risultati successivamente contenere cocaina. La successiva perquisizione estesa alla camera di una struttura ricettiva del comune di Marsciano, dove l'uomo alloggiava in questo periodo, ha consentito di rinvenire ulteriore cocaina, per un quantitativo complessivo sequestrato di circa 50 grammi, nonché 5.500 euro in contanti, ritenuti provato dell'attività illecita. Il giovane è stato lavorato e, a seguito dell'udienza per direttissima celebrata dinanzi al Giudice del Tribunale di Spoleto, l'arresto è stato convalidato.
Nel pisano, invece, è andato in scena un lungo inseguimento, per chilometri, la notte del 31 dicembre, a un'auto rubata guidata da un uomo che non si è fermato all'alt dei carabinieri e ha imboccato la superstrada Firenze-Pisa-Livorno in direzione di Pisa sperando di dileguarsi. La corsa del fuggitivo è terminata dopo l'uscita di Ponsacco ed è stata bloccata con una manovra di accerchiamento nell'abitato dove provava a nascondersi. Il veicolo è stato fermato senza che venissero causa danni a persone o cose ed è già restituito al proprietario, un cittadino di 64 anni residente a Ponsacco. Il furto risaliva al giorno precedente. Ha invece 31 anni il fuggitivo, che è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'inseguimento era partito da Montopoli Val d'Arno, a un posto di controllo dei carabinieri sulla statale 67 Tosco Romagnola.