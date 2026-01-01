Perugia, non si ferma all'alt e fugge dai carabinieri: arrestato 19enne albanese

I Carabinieri della Stazione di Marsciano, nel Perugino, hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne, di origini albanesi, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un posto di controllo, il giovane, alla guida di un'auto, non ha ottemperato all'alt intimato dai militari operanti, dandosi alla fuga. Nel corso del breve inseguimento che ne è conseguito, il 19enne ha lanciato attraverso il finestrino, dal veicolo in corsa, alcuni involucri, che hanno destato l'attenzione dei Carabinieri, i quali, senza perdere di vista il mezzo, li hanno recuperati immediatamente sulla carreggiata per poi bloccare il veicolo e fermare il ragazzo.

Si trattava di 7 ovuli, risultati successivamente contenere cocaina. La successiva perquisizione estesa alla camera di una struttura ricettiva del comune di Marsciano, dove l'uomo alloggiava in questo periodo, ha consentito di rinvenire ulteriore cocaina, per un quantitativo complessivo sequestrato di circa 50 grammi, nonché 5.500 euro in contanti, ritenuti provato dell'attività illecita. Il giovane è stato lavorato e, a seguito dell'udienza per direttissima celebrata dinanzi al Giudice del Tribunale di Spoleto, l'arresto è stato convalidato.