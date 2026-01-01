Meteo, Mario Giuliacci lancia l'allarme per l'Epifania: "Aria gelida e neve"

La situazione dovrebbe però cambiare all’inizio della prossima settimana. Tra domenica e i primi giorni successivi è atteso un nuovo calo termico, in particolare al Centro-Nord. Già nella giornata di lunedì 5 gennaio l’abbassamento delle temperature potrebbe favorire nevicate sul versante adriatico dell’Appennino centrale, con fiocchi previsti mediamente oltre i 600-1000 metri di quota.

La fase più interessante potrebbe però coincidere con l’Epifania. Martedì 6 gennaio esiste la possibilità che la neve raggiunga quote molto basse su Venezie, Emilia, Romagna e Marche, con locali sconfinamenti fino a pianure e tratti costieri. Nell’entroterra di Toscana e Umbria i fiocchi potrebbero imbiancare le aree collinari, mentre su Abruzzo, Molise e Lazio interni le nevicate resterebbero generalmente sopra i 1000 metri.

Lo scenario invernale potrebbe proseguire anche nei giorni successivi. Le proiezioni attuali indicano una possibile nuova occasione per nevicate giovedì 8 gennaio, soprattutto al Sud, con interessamento delle zone interne di Abruzzo e Molise e dell’Appennino meridionale a quote collinari. Un inizio d’anno che, dunque, potrebbe davvero tingersi di bianco.